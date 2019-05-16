كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجد المصري يهين محمد رمضان بهذا الطلب في "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمنت أحداث مسلسل "زلزال"، دعوة "خليل السواح" ماجد المصري "محمد حربي" محمد رمضان، لزيارته في منزله لخطبة ابنته "أمل" هنادي مهنى، وذلك عن طريق "الأستاذ زهدي" أحمد صيام، ثم تعامل معهما بتجاهل الموعد وادعاء نسيانه.

يواصل "خليل السواح" إهانة "محمد حربي" في منزله، ويسخر من عمله في تجهيزات الأفراح والمناسبات، فيطلب منه تغيير إحدى اللمبات أمام ضيوف دعاهم لحضور جلسة الاتفاق، ثم تنتهي الحلقة على طلب "السواح" من ابنته الحضور إليه.