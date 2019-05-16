كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاء عامر تسرق مجهود ياسمين صبري ونهال عنبر تنهرها في "حكايتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت أحداث مسلسل "حكايتي"، عمل "داليدا" ياسمين صبري عند "فريدة عسل" وفاء عامر، مصممة أزياء شهيرة في مدينة الإسكندرية، والتي تعاملها بطريقة سيئة وتسرق مجهودها في تصميم الأزياء بخداع زبائنها أنها صاحبة الأفكار والتصميمات.
يحدث لقاء مفاجئ بين "داليدا" و"علي" أحمد صلاح حسني، الذي يقع في حبها منذ اللحظة الأولى، ويذهب مع والدته إلى بيت أزياء "فريدة عسل"، وتنادي الأخيرة على "داليدا" فتكتشف والدته "نهال عنبر" أن تعرض للموت من أجلها فتنهرها بكلمات جارحة.
وكان اللقاء الأول بين "علي" و"داليدا" أثناء محاولة اختطافها من 3 شباب داخل "ميكروباص" في الإسكندرية، ويراها "علي" فيلحق بهم وينقذها، فيتعرض لجرح في أسفل رأسه، ثم يتتبع خطواتها خوفاً عليها وشعوره بأنها غريبة وتصرفاتها غير طبيعية.
"حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي وإنتاج تامر مرسي وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته ياسمين صبري، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، إدوارد، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد الناصر، وفاء عامر، دنيا المصري، سارة التونسي، سارة نخلة، هنادي مهنى وآخرون.