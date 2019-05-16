كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاء عامر تسرق مجهود ياسمين صبري ونهال عنبر تنهرها في "حكايتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث مسلسل "حكايتي"، عمل "داليدا" ياسمين صبري عند "فريدة عسل" وفاء عامر، مصممة أزياء شهيرة في مدينة الإسكندرية، والتي تعاملها بطريقة سيئة وتسرق مجهودها في تصميم الأزياء بخداع زبائنها أنها صاحبة الأفكار والتصميمات.

يحدث لقاء مفاجئ بين "داليدا" و"علي" أحمد صلاح حسني، الذي يقع في حبها منذ اللحظة الأولى، ويذهب مع والدته إلى بيت أزياء "فريدة عسل"، وتنادي الأخيرة على "داليدا" فتكتشف والدته "نهال عنبر" أن تعرض للموت من أجلها فتنهرها بكلمات جارحة.