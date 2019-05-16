كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناقد رامي عبد الرازق يعلن عن المسلسلات الأبرز نجاحًا في دراما رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناقد الفني رامي عبد الرازق خلال لقاءه مع برنامج "عرب وود" الذي يذاع على قناة روتانا بأن المسلسلات التي استطاعت تحقيق نجاح مميز خلال موسم رمضان الحالي واختلاف التوقعات بشكل كبير خاصة أنه كان متوقع لهم عدم تحقق نجاح هي كل من مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة وإخراج رؤوف عبد العزيز ومسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا وإخراج محمد سامي ومسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني في ثاني تجاربها في البطولة المطلقة.

وأوضح عبد الرازق أن النجم هاني سلامة حقق نجاح ملفت من خلال مسلسله "قمر هادي" للمخرج رؤوف عبد العزيز , حيث أن مسلسله كان متصدر توتير منذ بدء عرض ثاني حلقاته وذلك راجع لطبيعة المسلسل التي تحتوى على قدر كبير من الغموض والغرابة ونفس الأمر ينطبق على النجم أحمد السقا في مسلسل "ولد الغلابة" والذي كان متوقع له عدم تحقيق النجاح ولكنه خالف التوقعات بسبب طبيعة التي تدور في أطار صعيدي كما استطاع مسلسل الفنانة دنيا الشربيني في أن يحقق نجاح خلال الموسم الحالي بسبب تمصريه بشكل جديد نجح في جذب الجمهور المصري كما ان دينا الشربيني ممثلة جيدة.

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وتابع عبد الرازق أن مسلسل "الواد سيد الشحات" يعد هو الأبرز في المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها خلال الموسم الحالي خاصة أن كل من احمد فهمي ومحمد عبد الراحمن وهنا الزاهد مقدمين ثلاثي جيد وملفت جدا.

وأشار "الناقد الفنى" إلى أن هناك عدة مسلسلات كان متوقع لها النجاح ولكنها فشلت فشل ذريع أبرزها مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، وكذلك مسلسل "حكايتى" بطولة الفنانة ياسمين صبري فلم تثبت لها أى نسب مشاهدة.

وأضاف أن مسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق فلم يحقق نسب مشاهدة أيضًا ومر مرور الكرام، وكذلك مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة على ربيع ولكنه كان متوقع الفشل، مشيرًا إلى أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" فشل أيضًا ولم يحقق نسب مشاهدة بسبب أداء الفنانة مى عز الدين.