كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. هشام سليم يكشف سر اغتيال ناصر سيف بـ"كلبش3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت مساء اليوم الحادية عشر من مسلسل "كلبش3"، بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يجسد دور سليم الانصاري، وشهدت الحلقة اجواء من الاثارة والتشويق.

من أبرز تلك الاحداث، اتضح ان الفنان هشام سليم "أكرم صفوان"، قرر اغتيال ناصر سيف "محمود علوان"، لانه كان علاقة بشخصين من امن الدولة.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.