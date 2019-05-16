وفاء عامر ترد على انتقادات لفظها الفرنسية بشكل خاطئ

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 11:02 مساءً - رغم نجاح الممثلة ​وفاء عامر​ في مسلسل “​حكايتي​” ، الا انها تلقّت عدد كبير من الانتقادات بسبب لفظها كلمات باللغة الفرنسية بشكل خاطئ اثناء تقديمها دورها.

وردت وفاء على هذا الأمر على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي موجّهة التحية في البداية للمتابعين قائلة انها قرأت ما كتب عنها وعن طريقة نطقها الفرنسية، مشيرة الى انها لن تشرح لهم سبب لفظها بشكل خاطئ قائلة “مش هريحكوا”، وذلك بطريقة طريفة مازحت بها المتابعين.

الجدير ذكره ان مسلسل “حكايتي” من بطولتها الى جانب ياسمين صبري وأحمد بدير وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسني.