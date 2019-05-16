ابنة رجل أعمال تعرض على جان يامان مبلغ خيالي مقابل الزواج منها

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 11:02 مساءً - يعدّ النجم التركي جان يامان من اشهر النجوم في تركيا حيث انه يحظى بجماهيرية كبيرة خصوصا بعد عرض مسلسله “الطائر المبكر” الذي حقق نجاحا كبيرا في العالم العربي، ولا شكّ ان لجان معجبات كثيرات، فإحداهنّ عرضت عليه الزواج مقابل مبلغا خياليا.
وفي التفاصيل ان فتاة التي تدعى إيبرو يغارت ابنة رجل الأعمال سنان عبّرت عن اعجابها الشديد به وبمسلسله ، مشيرة الى انها مستعدة لدفع مليون دولار له مقابل ان يتزوجها.
الا ان جان لم يعلّق لهذه اللحظة على رسالتها له.
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