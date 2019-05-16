شاهدوا.. فتاة دفعت رجلا مسنا من حافلة من دون رحمة وقتلته

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2019 11:02 مساءً - وقعت حادثة غريبة في حافلة حيث قامكت إحدى فتيات بدفع رجل مسن من حافلة عامة، في مدينة لاس فيغاس الأميركية، وقتل على الفور متأثرا بالضربة التي تعرض لها.

ويظهر الفيديو الذي انتشر بقوة كيف أقدمت الشابة، ​كاديشا بيشوب​، على دفع المسن، ​سيرج فورنير​، أثناء نزوله من الحافلة، ما أدى إلى وفاته بعد 6 أسابيع من الحادثة. ويكشف الفيديو عن أنه حصل مشادة كلامية حادة بينهما قبل أن تقوم بيشوب بدفع الرجل من الحافلة.

ومع وصول الشرطة إلى الموقع، طلب المسن عدم تلقيه أي إسعافات أولية أو معالجة طبية، على الرغم من تدفق الدم من رأسه، ومع ذلك تم إسعافه إلى المستشفى. وتوفي الرجل من جراء تعرضه لإصابات حادة، بينما أكد مصدر في الشرطة الأميركية أنه قبض على الفاعلة التي هربت سريعا من موقع الحادثة.

ووجه القضاء اتهامات لبيشوب بـ “قتل مسن ضعيف”، في حين تعتقد الشرطة أن الشابة كانت تصرخ وتطلق الشتائم على الركاب قبيل توقف الحافلة، إذ اندلع جدال حاد بينها وبين المسن، وعندما طلب منها الأخير معاملة الناس بلطف، أقدمت على دفعه من الحافلة.

من المقرر أن تبدأ محاكمة بيشوب في 23 أيار الجاري، في حين تطالب الشرطة جميع من شهد الحادثة بالتقدم للإدلاء رسميا بشهادته.