رامز جلال يصيب أنف آسر ياسين في الشلال.. وهذه ردة فعله بعد ظهور الغوريلا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط الفنان المصري آسر ياسين، ضحية رامز جلال في الحلقة الحادية عشرة من برنامج "رامز في الشلال".

وكعادة ضحايا البرنامج، شارك آسر سعيدا فور نزوله من الطائرة في الإعلان الذي جاء من أجله كوسيلة للإيقاع بالضيف.

بعدها سقط آسر في الشلال، وبدأ رامز أسلوبه في مضايقة الضيف فأخد يلتصق به بطريقة مملة حتى أصابه في أنفه.

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وبمجرد وصول الفنان، سمع صوت حيوان غريب فارتعد خوفا من هول الموقف، بعدها ظهرت الغوريلا، وكشف رامز عن هويته، فقام آسر بإلقاء الخوذة التي يرتديها عليه.

ويقوم رامز جلال في برنامجه "رامز في الشلال" باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.