والدُ ميغان ماركل يحاولُ التّقرّب منها لرؤية حفيده.. فماذا فعل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حاول توماس ماركل، والد دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، إصلاح علاقته المتوتّرة بها، من خلال رفض ظهور تلفزيونيّ مربح، على أمل أنْ يتمكّن يومًا من مقابلة حفيده.

وقال كاتب السّيرة الملكيّة، أندرو مورتون، لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، إنّ توماس "يحاول الحفاظ على أفعاله" منذ ولادة حفيده، أرشي هاريسون.

وأضاف مورتون: "لقد كان توم ماركل هادئًا مؤخرًا، لقد اتّصلتْ به محطّات تلفزيونيّة إيطاليّة، وفرنسيّة، وألمانيّة، ومحطّات تلفزيونيّة أخرى، للتّحدّث عن علاقته بميغان ورفض".

ورغم عدم وجود اتّصال مع ميغان، قال ماركل، إنّه "سعيد" بميلاد حفيده، وأصدر بيانًا من المكسيك، بعد ولادة الطّفل أرشي، وقال: "يسعدني أنْ أسمع أنّ الأمّ والطّفل في حالة جيّدة".

وأضاف: "أنا فخور بأنّ حفيدي الجديد، ولد في العائلة الملكيّة البريطانيّة، وأنا متأكّد من أنّه سوف يكبر لخدمة شعب بريطانيا بكرامة وشرف".

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ومنذ انضمام ميغان ماركل إلى العائلة الملكيّة، أصبح عداؤها مع والدها على الملأ، حيث اتّفق قبل زواجها من الأمير هاري، بتسريب صور الاحتفال، ثمّ انسحب من الحفل، تاركًا الأمير تشارلز يسير بجانب ابنته في الممرّ، متحجّجا بإجراء عمليّة جراحيّة في القلب.

كما أجرى ماركل، البالغ من العمر 74 عامًا، سلسلة من المقابلات الصحفيّة والتلفزيونيّة، قبل أنْ ينشر رسائل أرسلتها إليه.