شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عجاج لـ سرى مش للغاية: حميد الشاعرى غير شكل الموسيقى فى العالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان خالد عجاج للإعلامية إنجى أنور فى برنامجها "سرى مش للغاية" المذاع على أثير نغم إف إم، أنه رفض مؤخرًا عرضًا سينمائيًا رغم حبه للسينما ورغم أن الكثيرين قالوا له إنه تأخر فى هذه الخطوة لأنه شعر بالخوف.

كما كشف عجاج سر عدم تكراره لتجربة حميد الشاعرى بعد ألبوم "تعالى" قائلًا إنه يحب حميد الشاعرى جدًا ويراه من الفنانين الذين غيروا شكل الموسيقى فى مصر والوطن العربى ولكن من الممكن أن تكون التجربة تم تنفيذها بسرعة وبدون تفكير عميق ونقلنا تجربة "شكى بكى حكى" وكان ذلك تفكير غير صائب، متابعًا: "إن شاء الله سنتعاون مرة أخرى".

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وحكى خالد عجاج عن تجربته فى الغناء لكبار نجوم الغناء العالميين مثل ألفيس بريسلى قائلًا إنه استطاع حفظ الكثير من الأغانى العالمية رغم كون معرفته باللغة الإنجليزية تمامًا كمعرفته باللغة الصينية وأكد أنه ربما لا يعرف الكثيرون أن خالد عجاج غنى غربي.

وعن سر السلاح الذى رفعه عليه النجم محمد فؤاد أكد خالد عجاج لإنجى أن محمد فؤاد حبيبه وصديقه وإنسان جميل وطيب لكنه قام بعمل مقلب بالتعاون مع صديقى المخرج نبيل عبد النعيم وطلبوا منى الحضور للساحل الشمالى الساعة الرابعة صباحًا، وطلبوا منى انتظارهم فى أحد الأماكن بجوار محطة بنزين وفجأة وجدت سيارة نصف نقل خَرَج منها ملثمون مسلحون وطلبوا منى النزول من سيارتى ووضعوا المسدس على رقبتى واستطعت الهروب منهم وانطلقت بسيارتى لأكتشف بعد ذلك أنه مقلب من محمد فؤاد ومنذ ذلك الوقت وهو خائف من زيارتى حتى لا أرد له المقلب وأقول لمحمد فؤاد: "هردهالك مش هنسهالك ".

وحكى خالد عجاج عن حبه الشديد وحرفيته فى لعب الطاولة وأن زوجته تنافسه فى ذلك وأن "زهرها عالى" وأنه فى إحدى المرات بعد أن هزمته فى دور طاولة طلبت منه أن يحضر لها وجبة العشاء فأعد لها طبق بيض بالبسطرمة الذى يجيده، وعن عدم استمرار التعاون بينه وبين نصر محروس أجاب خالد عجاج لم يكن ذلك مقصودًا وأنه يحب نصر كثيرًا وأن العلاقة بينهم طيبة وليس بينه وبين أحد أية عداوات.