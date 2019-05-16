شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين مفاجأة "كلبش" مع أمير كرارة فى هذه الحلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مفاجآت الجزء الثالث من كلبش لم تنكشف كلها رغم عرض 10 حلقات من المسلسل إلى الآن حقق من خلالهم العديد من المفاجآت إلى الآن حيث يتفاعل معه جمهور كبير ممن ينتظروه رمضان كل عام.

وعلم ”الخليج 365” أن المسلسل إلى الآن لم يعلن عن كل نجومه وإنما يحضر لمفاجأة تتمثل فى ظهور النجمة السورية سوزان نجم الدين ضمن أحداث المسلسل فى الحلقات القادمة وتحديداً خلال الحلقة التاسعة عشر من العمل حيث ستظهر بشخصية ولوك مختلف تماماً عما تظهر به فى دراما رمضان حالياً من خلال مسلسل "ابن اصول" التى تلعب فيه دور والدة حمادة هلال التي تظهر وكأنها أخته وتسبب له العديد من الأزمات والمشاكل.

مسلسل "كلبش" من بطولة أمير كرارة ، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، اسلام جمال، أميرة العايدى، بالإضافة إلى العديد من الفنانين الكبار، وقد حقق الجزآن الأول والثانى من العمل نجاحاً كبيراً فى العامين الأخيرين.