شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يطلب مليار دولار مقابل تسليم كارت الميموري فى الحلقة الـ10 من بركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل بركة للنجم عمرو سعد، الذي يعرض حاليًا عبر قناة cbc عددًا من الأحداث المشوقة أهمها خطف "بركة"، ومحاولة قتله بالسم وعرض "كساب"، الشخصية الذي يقدمها الفنان محمد لطفى ضمن أحداث العمل عليه 20 مليون دولار، من أجل تسليم كارت الميموري ليفاجئه عمرو سعد بمبلغ أكبر وهو مليار دولار من أجل الحصول على الفيديوهات الموجودة على الكارت، فهل يوافق بركة على هذا المبلغ أم أنها مجرد خطة لإيقاع العصابة؟.

ويعود عمرو سعد للسباق الرمضانى من خلال مسلسل "بركة"، الذى يُتوقع أن يكون نقلة نوعية له من حيث الأداء والتميز والابتكار هذا العام على الصعيد الدرامى، إذ يُجسد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التى تحب.

Advertisements

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة.