سر غضب آيشواريا راى من حماها أميتاب باتشان بسبب عمران هاشمى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الممثلة الهندية آشواريا راى باتشان فى جميع المواقع الإخبارية الهندية فى مومباى عن مدى غضبها واستيائها الشديد من حماها أسطورة الهند الممثل أميتاب باتشان، لتعاقده على بطولة فيلم مع الممثل البوليودى عمران هاشمى، وذلك نظرأ لخلافات آشواريا راى السابقة مع عمران هاشمى بسبب تصريحاته السيئة عنها فى أحد البرامج الهندية.

وصرح الممثل عمران هاشمى عندما تم سؤاله عن اشواريا راى، قائلا إنها ممثلة "بلاستيك" على حد قوله، وأنها مصطنعة ومغرورة وتقوم بالعديد من عمليات التجميل الزائفة لكى تبدو جميلة ، وعندما سمعت آيشواريا راي ذلك قررت عدم التعامل معه فى اى عمل فنى.

يذكر ان الممثلة آيشواريا راي باتشان عرفت بأفلام هندية ناجحة مثل " Hum Dil De chuke sanam ، Devdas ، Ae Dil Hai Mushkil "، والممثل عمران هاشمى عرف بافلام مثل " Once Upon A Time In Mumbai ، Ek Thi Dayan ، Jannat ، Raaz ".