صورة| ننشر تقرير الحالة الصحية للفنان هيثم محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حصل "الخليج 365" على تقرير الحالة الطبية للفنان هيثم محمد، الذي أكد أنه كان يعاني من التهاب حاد بالزائدة الدودية.

وأوضح التقرير أنه تم إجراء العملية الجراحية له، وغادر المستشفى، وينصح بالراحة لمدة أسبوعين.

كان الفنان شريف إدريس قد طلب من متابعي حسابه على موقع "فيسبوك"، مساء أمس الأربعاء، الدعاء لهيثم، وكتب "دعواتكم لأخويا وصديقي وعشرة العمر هيثم محمد بالشفاء.. يارب بحق الأيام المفترجة يشفيك ويعفو عنك يا هيثم يارب، ويخليك لمراتك وبنتك".

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وخرجت بعدها بعض الشائعات تروج لأنه يعاني من مشاكل في الكبد، لكنه شريف نفى ذلك في تصريحات لـ"الخليج 365".

وأوضح أنه في أثناء إجراء التحاليل له اكتشفوا ارتفاع في إنزيمات الكبد، ولكنه لا يعاني من أي أمراض كبيرة.