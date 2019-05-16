فيديو| "بلقطات عائلية وشخصية وأغنية".. mbc مصر تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

احتفلت قناة MBC مصر بعيد ميلاد الزعيم، الذي يحل غدا الجمعة، بفيديو، يتم إذاعته في الفواصل الإعلانية.

وجاء في الفيديو بعض لقطات من أفلام الزعيم عادل إمام، بالإضافة إلى بعض الصور الشخصية والعائلية، في مراحل حياته المختلفة.

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كما جاء الفيديو مصحوبا بأغنية صغيرة تتحدث عن الزعيم وأهميته الفنية وإنجازته في السينما والدراما.

ويتم الزعيم غدا عامه الـ79، فهو من مواليد 17 مايو 1940، وله 3 أبناء، أحدهم المخرج رامي إمام، والفنان محمد إمام.