السدحان يكشف تفاصيل صادمة بشأن بدون فلتر.. ويتحدث بجرأة عن الوقت والميزانية

قال الفنان عبد الله السدحان إنه يواجه مشكلة في الوقت والميزانية في الجزء الثاني من مسلسل “بدون فلتر”، لافتا إلى أن الموافقة على العمل كان قبل شهرين فقط من رمضان ما أدى إلى التسرع في كل شيء.

وأضاف بحسب سيدتي: “الوقت ضيق وتأخرنا في التسليم وأنا مطالب بالإبداع وهذا أمر صعب، والنصوص تحتاج إلى مراجعة وبحث وتدقيق في حبكتها الدرامية قبل التصوير بنحو شهر إلى شهر ونصف الشهر”.

وأشار إلى أن الدخول في السباق الرمضاني يحتاج إلى وقت كاف للاستعداد لتقديم عمل مميز، مضيفا: «العمل يحتاج إلى مراحل متعددة قبل أن يخرج للناس، منها المفاضلة بين الحلقات، ومرحلة التصوير، ثم الإنتاج، ومن ثم الإخراج، وهو المرحلة الأصعب الذي يحتاج أن يكون الجميع متوازنين ذهنيا ونفسيا لتقديم عمل مميز».

ويعرض المسلسل حاليا على قناة SBC، ويدور الجزء الثاني في قالب اجتماعي كوميدي هادف، من خلال 30 حلقة منفصلة ومتصلة شارك في كتابتها وإخراجها مجموعة من أبرز الكتاب والمخرجين السعوديين، الذين شاركوا العام الماضي في عمل حلقات الجزء الأول من المسلسل.