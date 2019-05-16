زواج هدد من هوشي اليابانية بالحلقة الحادية عشر بمسلسل سوبر ميرو

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل سوبر ميرو، زواج هدد "حمدي الميرغني" من هوشي اليابانية في حفل زفاف ياباني ببيت والدته " سلوي عثمان". والدته " سلوي عثمان".

وحضرت الحفل أميرة " إيمي الميرغني " ووالدها " سميرغانم "

وطلبت منها أم هدد أن تنظف المنزل، اعتبارًا أنها سارينا الريبوت الذي اخترعة هدهد ، ولكن هدد يقول لها أنها زميلتة وأنه قد أخترع الريبوت يشبه لها.

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