هالة فاخر: أشاهد «بوجى وطمطم» الآن كما لو أنه لأول مرة

جذبت قناة «ماسبيرو زمان» الطفل المصرى إليها، بعرضها مسلسل «بوجى وطمطم»، بعد الإفطار مباشرة كما كان يحدث فى الماضى، وجعل الأسرة المصرية تستعيد ذكرياتها، واحدث أيضاً حالة اجتماعية هو جمع الأسرة لمشاهدة المسلسل، وحقق خلال الأيام الأولى من شهر رمضان نسبة مشاهدة كبيرة، فمازالت عرائس محمود رحمى تلفت الانتباه، ويعجب بها أطفال السوشال ميديا.
كان حلم رحمى ابتكار شخصيات مصرية صميمة للحفاظ على الهوية المصرية، وتترسخ فى ذهن اطفالنا حواديت مصرية وليست أجنبية مدبلجة، وأتذكر عندما زرته فى مستشفى القصر العينى الفرنساوى، تحدث معى عن حلمه الذى يراوده بأن يضيف شخصيات الى أسرة بوجى وطمطم ويبتكر عروسة جديدة، شكشوكة ورسم ملامحها بالفعل، ولكنه توفى قبل تنفيذها عملياً.
«طمطم» شخصية محورية فى المسلسل، أدتها الفنانة هالة فاخر بإبهار صوتى تمثيلى، جعل الكبار والصغاريرتبطون بها، تحدثت مع الفنانة هالة فاخر التى تذكرت «طمطم» بالترحم على فنان العرائس رحمى صاحب الإبداع المميز، واختياره لطمطم اسم الدلع لكثير من المصريات، واختار الممثلين بمعايير دقيقة ووظف كل شخصية فى مكانها الطبيعى، «بوجى» يونس شلبى بطيبته وتهوره وخفة دمه، وأنا طبعاً طمطم الظريفة المحبة للجميع والتى ترفض الكذب والكسل وتسعى لحل المشاكل، وزيكو سيد عزمى، وزيزى، وطنط شفيقة، عم شكشك وبعض الشخصيات الحقيقية مع الدخول فى العديد من المواقف اليومية والسلوكيات والأخلاقيات التى يجب على الأطفال تعلمها والالتزام بها، وتعمل على إرساء الأخلاق وقيمة العمل، وعند إعادة عرض المسلسل مرة أخرى ينتابنى احساس جميل وكأنى أشاهده للمرة
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