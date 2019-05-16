7 سنوات على رحيل وردة

يمر اليوم 7 سنوات على رحيل مطربة من العيار الثقيل جداً أثرت الساحة الغنائية فى مصر والعالم العربى على مدى ما يقرب من نصف قرن، وردة الجزائرية التى حضرت إلى مصر من الجزائر فى أوائل الستينيات من القرن الماضى، وأثبتت وجودها سريعا بعد أن قامت ببطولة فيلمى «ألمظ وعبده الحامولى» و«أميرة العرب» وقدمت فى تلك الفترة مجموعة من الأغنيات الناجحة لعل من أبرزها: لعبة الأيام، كل أطبا القلب.. بحبك فوق ما تتصور، وشاركت فى أوبريت الوطن الأكبر مع مجموعة الفنانين لكنها غادرت مصر سريعا لأسباب لا داعى لذكرها. لكنها

عادت لمصر فى عام 1971 أكثر توجهاً وتألقاً. وارتبطت عاطفيا بالموسيقار الفذ بليغ حمدى وتزوجا. وقامت ببطولة فيلمى «صوت الحب» و«حكايتى مع الزمان».

فى حقبة السبعينيات قدمت وردة أروع أغانيها نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: وحشتونى، لولا الملامة، لو سألوك ولاد الحلال، معجزة.. ومالوا، اسمعونى، ورائعة محمد عبدالوهاب وحسين السيد فى يوم وليلة.

وفى عام 1977 قامت ببطولة فيلم «آه يا ليل يا زمن» وفى العام الثانى قامت ببطولة مسلسل «أوراق الورد».

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وفى عام 1980 لحن لها العملاق رياض السنباطى قصيدة يا حبيبى لا تقل لى واستمرت فى الأغانى الكلاسيكية الطويلة حتى نهاية الثمانينيات، حيث قدمت العديد من الروائع منها، أنده عليك بالحب، وبعمرى كله حبيبتك، ألحان محمد عبدالوهاب، ورائعة الموجى ومرسى جميل عزيز، أكدت عليك، وأعتاب قبل النهارده، وأصلك تتحب، وعلى عيني.

مع بداية التسعينيات اتجهت وردة للأغانى السريعة والخفيفة. وحققت نجاحاً كبيراً ولكن وقتياً، حيت لم تعلق كثيراً بوجودى المستمع أو المشاهد منها أغنيات، بتونس بى، وحرمت أحبك وجرب نار الغيرة، وياليل يا آخر المشوار.

وذلك فى محاولة منها للتطوير ولكن بقيت الأغنيات التى لحنها العمالقة محمد عبدالوهاب وبليغ حمدى ومحمد الموجى وحلمى بكر رحلت وردة عن عالمنا يوم 17 مايو 2012 تاركة كنزاً هائلاً من روائع الأغنيات.