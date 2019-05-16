فن ومشاهير

آسر ياسين ضيف الحلقة الحادية عشرة من رامز في الشلال

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يحل اليوم  النجم آسر ياسين ضيفاً على الحلقة الحادية عشرة من برنامج "رامز في الشلال"، الذي يذاع على شاشة قناة mbc

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يذكر أن الفنان رامز جلال طرح في رمضان الماضي، برنامج مقالب بعنوان "رامز تحت الصفر"،

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و الذي تم تصويره في روسيا، بمناسبة مونديال كأس العالم، وشاركه تقديمه، لاعب كرة القدم المصري المعتزل، مجدي عبد الغني، وعرض على شاشة قناة "إم بي سي" .
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