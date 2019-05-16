آسر ياسين ضيف الحلقة الحادية عشرة من رامز في الشلال

يحل اليوم النجم آسر ياسين ضيفاً على الحلقة الحادية عشرة من برنامج "رامز في الشلال"، الذي يذاع على شاشة قناة mbc

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يذكر أن الفنان رامز جلال طرح في رمضان الماضي، برنامج مقالب بعنوان "رامز تحت الصفر"،