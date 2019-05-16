كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشير الديك: فكرة بمليون جنيه ليس له علاقة بالفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الكاتب الكبير بشير الديك انه لم يتابع عددا كبيرا من الأعمال الدرامية هذا العام، واكتفى فقط بمشاهدة 3 مسلسلات، لافتا إلى ان تلك الأعمال لا تصلح لتقديمها على الشاشة.

وتابع "بشير الديك": ان واحدا من تلك الأعمال مسلسل " فكرة بمليون جنيه"، والذى يقوم ببطولته على ربيع، مؤكدًا ان المسلسل ليس له علاقة بالفن أو الكوميديا، واصفًا إياه بالعمل " الأوفر".

وأضاف: انه يتمنى ان يتحسن مستوى الأعمال الدرامية فى النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، منتقدًا مشاهد القتل والخيانة الموجودة بكثرة فى الدراما المصرية.