كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح الصريطي: أبكيت المؤلف بسبب هذا المشهد في "مملكة الغجر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان سامح الصريطي، إنه تلقى العديد من ردود الأفعال حول مسلسل "مملكة الغجر"، وخاصة دور "النوري" الذي يجسده في الأحداث.

وأضاف سامح الصريطي، أنه تلقى اتصالات من أصدقاء بمختلف الدول العربية تشيد بالعمل وبشخصيته، كما أنه تلقى اتصالا من مؤلف العمل محمد الغيطي عقب مشاهدة أحد المشاهد التي جمعته بـ"شاهي" ميار الغيطي، والذي يعتبره "ماستر سين"، وقال له: "أنت أبكتني رغم إن أنا اللي كاتب الكلام".

وكان المشهد الذي جمع بين "سامح الصريطي وميار الغيطي" في مسلسل "مملكة الغجر" تصدر مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

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ويدور المشهد حول ماضي "النوري" حيث يتحدث عن طفولته الفقيرة البائسة، وحكى موقفا حدث له أيام الفقر لـ"شاهي"، عندما ادخر خمسة جنيهات ليشتري بها كباب ولم يعطه الكبابحي غير بعض أصابع الكفته فكان يشمها طوال الطريق وبطنه تتمزق من الجوع وعندما عاد لبيته أعطاها لأمه وأخته، وكذب عليهما وقال إنه أكل بينما كان يمزق من الجوع.

وعندما سألته "شاهي" ميار الغيطي، لماذا يبكي الآن وهو لديه المليارات، فقال لأنه كان يتمنى وجودهما، ثم سألها :"إنتي عارفه هما ماتوا إزاي؟".. ماتوا برضو من الفقر.. أكلوا وجبة رخيصه مسمومة وماتوا.

ثم قال مونولوج عن المال والسلطة التي تأتي بعد فوات الأوان، وسقط في حديقة قصره.