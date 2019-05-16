كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو وهبة: دنيا سمير غانم موهبة غير عادية.. و"لهفة" لها جمهور كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان عمرو وهبة إن مسلسله "بدل الحدوتة 3" يبدأ في الحدوتة الثانية غدا وهي حدوتة "لهفة"، مشيرا إلى أن بطلة العمل دنيا سمير غانم تحب التنويع في الشخصيات وتحدي نفسها بتقديم أكثر من شخصية، متابعا "موهبة غير عادية وإنسانة جميلة وده من قلبي مش عشان بشتغل معاها".

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "كأس إينرجي للدراما" محمد طارق أضا على راديو "إينرجي" أنه يتمنى أن يعجب الجمهور بحدوتة "لهفة"، خصوصا وأن الشخصية لها قاعدة جماهيرية كبيرة.

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وأردف أنه يتمنى التوفيق لجميع المسلسلات، لكنه يثق في أن "بدل الحدوتة 3" سيستمر رقم 1.

وكان قد انطلق الموسم الثالث من برنامج "كأس إينرجي للدراما"، مع بداية الشهر الفضيل، يوميا في الحادية عشرة مساءً، بعدما حقق نجاحا كبيرا في الموسمين الماضيين وكان محط أنظار الجمهور والنقاد والفنانين، الذين دأبوا على دعوة الجمهور للتصويت لمسلسلاتهم للتويج بالكأس.

ويعتمد البرنامج على تقسيم المسلسلات في مجموعات، تماما كما يحدث في كأس العالم، بحيث تبدأ التصفيات وتتنافس المسلسلات في المباريات التي يحسمها تصويت الجمهور وكذلك رأي لجنة التحكيم التي تتكون من نقاد وصحفيين، وتستمر المنافسة حتى المباراة النهائية التي تنتهي بتتويج مسلسل بكأس إينرجي للدراما.