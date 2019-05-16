نجوم الفن والإعلام يلتقون على مائدة سحور عمرو جمعة في أجواء رمضانية مبهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقام رجل الأعمال عمرو جمعة والمستشار السياسي محيي بدراوي حفل سحورهما السنوي بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين ورجال وسيدات المجتمع.

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وكان من بين الحضور رجل الأعمال علاء الكحكي مالك قنوات النهار، والإعلامي عمرو الليثى، والفنانة نيللي، والفنانة هالة صدقي، والفنانة نهال عنبر، والفنانة إيناس مكي، والفنان محمد عبد الحافظ ، والفنان رامي وحيد سمير، والفنانة منى إش إش، والفنانة دينا عبدالله، وإيهاب أباظة، و رولا أسير.

ومن رجال الأعمال حضر إبراهيم المانسترلي، و رأفت السلام، و باسل سماقية وحرمه، و زكريا العشى وحرمه الإعلامية شذا شعبان، والإعلامي د. أيمن رشوان، واللواء أشرف زهران وحرمه هالة الكنج، والإعلامية اللبنانية إيمي حسين، وإيمي طلبة، والاعلامية رانيا وجيه، ود. محمود حلمي، ورجل الأعمال السعودى مازن، وسيدة المجتمع ضحي الكواكبي، والنائبة مارجرت عازر، وغيرهم.