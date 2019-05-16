محمود الليثي يشعل خيمة البرنسيس بالتجمع بحضور بيومي فؤاد وأحمد فتحي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أشعل الفنان المصري محمود الليثي حفل خيمة برنسيس بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.

وقدم الليثي على مدار أكثر من ساعة متواصلة مجموعة كبير من أشهر أغانيه على تصفيق الحضور، ومن بين الأغاني التي قدمها الفنان المصري خلال الحفل: “كدا مطمرش، وهقطعك، وشوكلاتة”، وغيرها من الأغاني.

وحضر الحفل نخبة كبيرة من نجوم الفن والرياضة والمجتمع من بينهم الفنان بيومي فؤاد، والفنان أحمد فتحي، والفنانة راندا البحيري، والفنان أحمد بجة وحرمه، والمخرج إسماعيل فاروق، والإعلامي أحمد الهواري.

Advertisements

كما حضر كابتن الزمالك السابق خالد الغندور، والمستشار محمد هجرس، ومن رجال الأعمال حضر فتحي العمدة، وسامح العمدة، ومحمد زبادي، وعمرو حسن، وسيدة الأعمال حنان السراج، ومي مهاب ميكاب ارتست، وغيرهم من الحضور.

واستمر حفل محمود الليثي داخل خيمة برنسيس حتى آذن الفجر، وذلك وسط أجواء من البهجة.

وكان محمود الليثي ثد أحيا مؤخرا أولى السهرات الرمضانية لخيمة “سهراية” بفندق تريامف القاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير.

وقدم الليثي خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الشعبية المميزة منها أغنية “بونبوناية”، وأغنية “يا عم يا صياد”، وأغنية “إذا كان قلبك كبير”، وغيرها ممن تفاعل معها رواد المكان.