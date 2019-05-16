بعد حلقتها مع سمية الخشاب.. بسمة وهبة تعتذر لأحمد سعد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

استضافت الإعلامية المصرية بسمة وهبة الفنانة سمية الخشاب، في حلقتين من برنامجها “شيخ الحارة”، الذي يعرض حاليا على قناة “القاهرة والناس”.

بسمة وجهت في بداية الحلقة اعتذارا للفنان أحمد سعد، حيث أنها كانت قد وعدته بعدم استضافة اي من طليقتيه الفنانة ريم البارودي والفنانة سمية الخشاب بعد حلقته.

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الإعلامية المصرية قالت: “أحمد بعدما خلصنا تصوير حلقته اشترط عليا شرط إني لا أستضيف سمية ولا أستضيف ريم بعد حلقته، فقلت له أنا استضفت ريم من قبل ولن أستضيفها مرة أخرى حتى لا نقول كلام مكرر، وسمية لا تطيقني وتعتبرني من الأعداء فأكيد أنها لن تأتي فوعد مني إنهما لن يظهرا معي”.

بسمة اعتذرت لسعد لعدم التزامها بوعدها له واستضافتها لسمية بعد ذلك، وكشفت عن السبب بقولها: “يا أحمد أنا بعتذر لك أنا وعدتك إني لن أستضيفهما، لكن أخلاق المهنة خلتني لازم أسمع سمية لأني لما قولت لها مش هينفع أستضيفك أنا وعدت أحمد قالت لي يبقى أنتي متفقة مع أحمد عليا، وهذا لم يحدث، وأنا من واجبي أستضيف أي حد ولابد أن أكون محايدة”.

سمية ردت على كلام بسمة، بقولها إن هذا الشرط الذي طلبه أحمد سعد دليل على خوفه من ردها عليه لأنها تمتلك مستندات تثبت كلامها ولا تتحدث جزافا مثله، مؤكدة أنه لو كان على حق ما كان خاف من مواجهتها، وما كان طلب هذا الطلب.