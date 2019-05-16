آسر ياسين يسجل أغرب رد فعل في «رامز في الشلال».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضم الفنان المصري آسر ياسين، لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر، وذلك للمرة الأولى.

ووصف رامز، آسر ياسين، في بداية الحلقة بساحر النساء، وأثارت إطلالة آسر، الأولى من داخل الطائرة تعليقاته والتي أكد فيها أنه يشبه تجار السلاح.

واختار آسر ياسين، ملابس رياضية أثارت تعليقات رامز جلال، الذي تمنى أن تمر الحلقة بسلام بسبب عضلات آسر، والتي علق عليها قائلًا: “انتوا فاهمين النجومية غلط على فكرة”، ووصفه بأنه يشبه الفنان الراحل عمر الشريف.

وتقمص آسر ياسين، دور المسعف بعدما قام بمساعدة أحد الفتيات المتواجدين في الزودياك، بعد إياهمه أنها تمت إصابتها في فقرة النهر بالبرنامج.

وساعدها آسر، في الصعود من النهر الأمر الذي أدى إلى سخرية رامز جلال، ووصفه بأنه كمن يساعد زوجته قبل إنجابها.

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وسجل آسر ياسين، أغرب رد فعل عند رؤيته للغوريلا، التي تنكر فيها رامز جلال، ووقف صامدًا أمام الغوريلا، وحاول تهدئة الفريق المتواجد مع رامز، وطالبهم بعدم إصدار أي أصوات.

وكشف رامز جلال، عن المقلب لآسر، وهو الأمر الذي قابله بهدوء قائلًا: “أزاي ماكنتش ذكي”.

كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتم الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة، دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.