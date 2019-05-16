“المُطلقة” لـ كارول سماحة تحط رحالها في ألمانيا

متابعة بتجــــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة حصد نجاح الأغنية التي طرحتها مؤخرًا بعنوان “المُطلقة”.

وقد وصلت أصداء الأغنية إلى الإغتراب وتحديدًا ألمانيا، حيث حطت رحالها في النوادي الليلة هناك.

وفي خطوة غير مسبوقة لأغنية تتناول قضية إجتماعية، نجحت كارول سماحة بالوصول إلى عشاق السهر في ألمانيا كما في لبنان والوطن العربي، حيث ترافقهم “المُطلقة” في أهم النوادي الليلية.

تجدر الإشارة إلى أن كارول تلقي في العمل قصيدة من كلمات علي المولى تختتمها بمقطع غنائي يحمل توقيع المؤلف الموسيقي ميشال فاضل، في رسالة إجتماعية سامية ترفع بها صوت كل امرأة مطلقة، تعيش تحت أحكام مجتمعات تنبذها وتتعامل معها بنظرة دونية.