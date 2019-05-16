ابنة رجل أعمال تعرض على جان يامان مبلغ خيالي مقابل الزواج منها

متابعة بتجــــــــــرد: يعدّ النجم التركي جان يامان من اشهر النجوم في تركيا حيث انه يحظى بجماهيرية كبيرة خصوصا بعد عرض مسلسله “الطائر المبكر” الذي حقق نجاحا كبيرا في العالم العربي، ولا شكّ ان لجان معجبات كثيرات، فإحداهنّ عرضت عليه الزواج مقابل مبلغ خيالي.

وفي التفاصيل ان فتاة التي تدعى إيبرو يغارت ابنة رجل الأعمال سنان عبّرت عن اعجابها الشديد به وبمسلسله ، مشيرة الى انها مستعدة لدفع مليون دولار له مقابل ان يتزوجها.

الا ان جان لم يعلّق لهذه اللحظة على رسالتها له.