سيلينا غوميز تنتقد وسائل التواصل الاجتماعي

تألقت النجمة سيلينا غوميز في اليوم الاول لمهرجان كان السينمائي حيث اختارت ان تتمايل بفستان أبيض اللون مثير على السجادة الحمراء وامام الآلاف من عدسات الكاميرات.

وعلى هامش المهرجان، انتقدت “غوميز” التي تشارك في بفيلم “The Dead Don’t Die”، وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي على الشباب قائلة إنها قد تسهم في وجود عالم من التضليل والتنمر. وأكدت انها كانت مريعة حقا لجيلها.

وتعتبر “غوميز” من أكثر النجوم في العالم جذبًا للمتابعين على موقع إنستغرام إذ يتابعها أكثر من 150 مليون شخص، لكنها تتوقف عن استخدام الموقع من حين لآخر.