يسرا اللوزي: هذه الفنّانة أحلى منّي.. ونادمة على أدواري بهذين الفيلمين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنّانة المصريّة، يسرا اللوزي، إنّها ندمتْ على الأدوار التي لعبتها في كلّ من فيلمي: "قبلات مسروقة"، و"شنطة حمزة"، موضّحة، أنّ فيلم "إسكندرية نيويورك"، كان بداية انطلاقتها نحو الشّهرة.

وأعربتْ اللوزي عن انزعاجها الشّديد من تكرار السّؤال حول سبب ابتعاد زوجها عن الإعلام، معلّقة: "الجملة دي بتضايقني لأن معناها إن أنا اللي ببعده.. هو شخص بالغ وصاحب القرار وهو اللي مش بيحب الأضواء".

وتحدّثتْ، في تصريحات تلفزيونيّة، عن الشيء الذي استفادته من دراسة العلوم السّياسيّة، وحقوق الإنسان، وهو أنّ الدنيا مكان كئيب جدًا، كما توقّفتْ عن دراسة القانون الدّوليّ، لأنّها أصيبتْ باكتئاب.

وأوضحتْ، أنّها أصبحتْ تفضّل عدم إبداء رأيها في أيّ شيء، بسبب الانتقادات الحادّة التي يتعرّض لها الفنّان في السوشال ميديا، لمجرد التّعبير عن وجهة نظره.

وأكّدتْ، أنّها أصيبتْ باكتئاب شديد، وحالة من الغضب والإنكار، عندما علمتْ أنّ ابنتها لا تسمع، مشيرة، إلى أنّها مع الوقت، أصبحتْ تبحث في الموضوع، وتنظر للموضوع بشكل إيجابيّ.

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وعلّقتْ على تشبيهها بالفنّانه التّركيّة برين سات قائلة: "بشوف إني شبهها في بعض الصور بالرغم إني بشوف إنها أحلى مني بكتير وأرفع مني".

وأضافتْ، أنّها تتعمّد نشر صورها، وهي مرهقة، ودون ميك أب، لكي تثبت للجمهور أنّ الفنّانة ليست دائمًا تكون في قمّة أناقتها وجمالها، كما يرونها على الشّاشة.

وعن سبب عدم لعبها لدور بطولة مطلقة حتى الآن، قالت: "أنا لو كنت عايزة أعمل دور بطولة مطلقة كنت عملت من زمان.. واتعرض عليا كتير بعد أول فيلم ليا.. لكن أنا بحب أكون راضبية عن السيناريو تمامًا وأفضل ألعب دور ثانوي أحسن من بطولة مطلقة ومتنجحش".

وأكّدت، أنّها خفّضتْ أجرها للنّصف هذا العام، موضّحة، أن ميزانيّات المسلسلات هذا العام، اختلفت، ومعظم الفنّانين حصلوا على ثلث الأجر، أو نصفه.