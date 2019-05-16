شكرا لقرائتكم خبر عن "زلزال".. هل تتزوج هنادى ابن محامى ماجد المصرى وتضحى بحبيبها محمد رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى الأحداث فى مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان الذى يعرض يوميا على قنوات dmc، خلال أيام شهر رمضان، وفى إحدى الحلقات طلب عبد الحليم ابن المحامى الخاص للفنان ماجد المصرى الذى يجسد دور "خليل سليمان السواح كتخا" كبير أعيان منطقة العياط ولديه كثير من الأراضى ومزارع الفواكه، يد ابنته هنادى التى تجسد دور أمل رغبة فى الزواج منها وطمعاً فى ثروتها.









فهل تتخلى هنادى "أمل" عن حبها الأول وحبيبها "محمد حربى كرام"، والشهير بزلزال وتضحى به؟ أم تقف أمام والدها "خليل بيه" وترفض هذا الزواج بعدما أكد لها أنه موافق؟.

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يذكر أن مسلسل زلزال تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.