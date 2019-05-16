شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 سنوات من "الكبير أوى".. دنيا سمير غانم تغنى صعيدى بموال "يا أهل الصعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرورو 5 سنوات من مسلسل "الكبير أوى" للنجم أحمد مكى، وأغنية "أنا بنت مصرية" والتى قدمتها النجمة دنيا سمير غانم، تقدم هذا العام ضمن أحداث مسلسلها "بدل الحدوتة 3"أغنية باللهجة الصعيدى، تحمل عنوان "يا أهل الصعيد"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان هشام جمال، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية منذ طرحها ولاقت الأغنية استحسانا جماهيرياً كبيراً لمتابعى المسلسل فور صدورها.

وتعد دنيا سمير غانم من اكثر النجمات المتعددة المواهب كممثلة أو مطربة أو راقصة استعراضية، ومتقنة فى كثير من اللهجات دون تكلف او استنساخ، خاصة بعد ما نجحت أغنيتها الخليجية "تعال تعال" ضمن أحداث مسلسلها "بدل الحدوتة 3" ووصلت إلى أكثر من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

Advertisements

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.











