شكرا لقرائتكم خبر عن "ابن أصول".. هل تتزوج سوزان نجم الدين من فراس سعيد أم تضحى من أجل ابنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الحلقة الماضية من مسلسل "ابن أصول" الذى يقوم ببطولته النجم حمادة هلال بخلاف نشب بينه وبين والدته التي تلعب دورها سوزان نجم الدين، بعدما وجد مصمم الأزياء (فراس سعيد) يقوم بإهدائها عقد لولي ويقوم بوضعه حول عنقها ليقوم بطرده.

ما سبق جعل حلقة الليلة من المسلسل تجاوب على تساؤل بخصوص نية سوزان نجم الدين فى الزواج من فراس سعيد، وذلك بعدما اتضح لابنها أن هناك شيء ما بينهما وما إذا كان حب التملك التي تشعر به أمه تجاهه سينعكس خلال الحلقات القادمة من جانب ابنها مع والدته بمحاولاته منع حدوث أى ارتباط لها أم أنها ستضحي بمشاعرها من أجل ابنها وتوافق على ما قاله خلال الحلقة الماضية، بإنهاء أية أعمال بين شركتها ومصمم الأزياء نهائياً.

"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.