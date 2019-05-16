شكرا لقرائتكم خبر عن "لآخر نفس" الحلقة 10.. الأمن يكشف أذرع فاسدة وراء مساعدة الجماعة التكفيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض على شاشة "الحياة"، أحداث مثيرة متتالية، حيث بدأت سلمى – ياسمين عبد العزيز وأدهم – أحمد العوضى، البحث والتدقيق وراء "السلسلة" الذى حمل تاريخ 4/4/2006، وهو تاريخ أول لقاء جمع حمزة وسلمى، إذ أكد لها أدهم أن هذا التاريخ ليس موجودا داخل "الرواية"، وهو ما جعل سلمى تتذكر هذا التاريخ، حيث كانت تحتفل مع زوجها بهذا التاريخ فى "العين السخنة" مما جعل الشك يدب فى قلبها.

وعلى جانب آخر ، أعلنت إحدى الجماعات التكفيرية تدعى "أنصار الحق" مسؤليتها عن إغنتيال المستشار " الأسيوطى" فى الحلقة الماضية، وأعلنت ذلك عن طريق مقطع مسجل أذاعتها عبر "الأنترنت" ، وهى الجماعة التى يعد "ياسر" - محمد عز عضوا فيها ، والذى بدأ يتراجع عن أفكارها وضوابطها، خاصة بعد إصابة حبيبته، ومتقل عدد من الأطفال أمام عينه، كما أعتبرته الجماعة "ضعيف الإيمان" بسبب تعاطفه مع الحادث.

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وخلال تحريات الأمن العام، أظهرت أن هناك مجموعة فاسدة تحت مسمى "الأتحاد" وهدفها التحكم فى مؤسسات مصر ومواردها، ولها أذرع فى تجارة المخدرات والسلاح والصحافة والإعلام وخلافه داخل البلد، وتتشعب فى مؤسسات الدولة، حيث طلب المسؤلين الأمنين التحرى وراء كل هذه التفاصيل، للقبض عليهم .

"مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.