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شكرا لقرائتكم خبر عن The Simpsons يتوقع اشتعال النيران فى ويسترون بـ Game Of thrones والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الكثير من المشاهدين حول العالم مسلسل The Simpsons، الذى يفاجئهم في الكثير من الأوقات بسبب التوقعات التي يطرحها عبر المسلسل، وتتطابق على مر السنين من بعدها.
وكان التوقع هذه المرة من نصيب مسلسل Game Of thrones، حيث توقع العاملون على مسلسل The Simpsons في الحلقة الولى من الموسم الـ 29، وجود تنين يشعل النيران في البلاد.
وكانت قد شملت الحلقة الخامسة وقبل الأخيرة من مسلسل Game Of thrones، نفس المشهد الذى ظهر في The Simpsons، حيث جن جنون دينيريس تاريجريان وقامت بإشعال النيران في العاصمة ويستروس.
The Simpsons
مسلسل The Simpsons ينتمى لفئة الدراما الأنيميشن الكوميدى، من إنتاج شركة فوكس، وفكرة وتأليف مات جرينينج وهو موجه للكبار فقط، يعد أطول وأنجح مسلسل كرتونى يعرض على شاشات التلفزيون الأمريكى، ويشارك فى بطولته كل من دان كاستلانيتا، جولى كافنر، نانسى كارتر ايت، ياردلى سميث، هتنك أزاريا.
مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.
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