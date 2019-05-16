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شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. عرض خاص لفيلم "الطريق إلى برلين" فى جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جمعية الفيلم برئاسة المصور السينمائي محمود عبد السميع، بعد غد السبت الساعة العاشرة مساء عرضاً خاصاً للأعضاء، للفيلم الروسى "الطريق الى برلين" اخراج سيرجى بوبوف انتاج روسى عام 2015 بطولة يورى بوريسوف وماريا كاربوفا والفيلم مترجم للعربية.
ويتناول الفيلم فترة الحرب العالمية الثانية حيث يلتقى بطل الفيلم الملازم اوجركوف والجندى جورابايف وهم من الشباب القادم من جمهوريات مختلفة حيث الاختلاف فى الشخصية والتقاليد والعادات ووجهة نظر فى الحياة ولكن يوحدهم هدف مشترك .
الطريق الى برلين
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