شريف إدريس يكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالة هيثم محمد الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان شريف إدريس، أن صديقه الفنان هيثم محمد تحسنت حالته الصحية بصورة كبيرة، بعد إجرائه عملية الزائدة الدودية في أحد المستشفيات، أمس الأربعاء.

وأضاف شريف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هيثم الحمد لله بخير الآن، ولا صحة لما تردد مؤخرًا بشأن معاناته من مشاكل في الكبد، موضحًا "أثناء إجراء التحاليل الطبية اللازمة قبل دخوله غرفة العمليات تبين أن أنزيمات الكبد عالية، لكنه لا يعاني من مشكلة كبيرة كما صورت الأمر بعض المواقع، وأجرى العملية وحالته الآن جيدة".

جدير بالذكر أن شريف طلب من متابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، مساء أمس الأربعاء، الدعاء لهيثم، وكتب "دعواتكم لأخويا وصديقي وعشرة العمر هيثم محمد بالشفاء.. يارب بحق الأيام المفترجة يشفيك ويعفو عنك يا هيثم يارب، ويخليك لمراتك وبنتك".