الأمير أباظة يستعيد ذكرياته مع نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الناقد السينمائي الأمير أباظة مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر أباظة في الصور بصحبه الفنانة نادية لطفي، من داخل غرفتها وعلق علي الصور:" فانوس رمضان مع الفنانة القديرة نادية لطفي صورة عمرها سنة". يذكر أن الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي كرم الفنانة نادية لطفي في دورته الأخيرة

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