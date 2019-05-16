شاهد: غادة عبد الرازق تكشف قِصّة محاولتها الانتحار

كشفت الفنّانة غادة عبد الرازق، أنّها تدعم بشدّة الذهاب إلى طبيب نفسي، لافتة إلى أنّها تتوجّه دائماً لطبيب نفسي ولا تخجل من ذلك، نظراً لأنّه عامل مساعد، يسمع من الحالة كل ما تريده ويساعدها للبحث معها عن حلول، وخلال استضافتها ببرنامج «مجموعة إنسان» الذي يعرض عبر قناة MBC1 قالت غادة إنّها تذهب للطبيب النفسي منذ 18 عاماً، والسبب في ذلك هو تعرُّضها لإكتئاب ووسواس قهري وتفكيرها في الانتحار، لذا كان عليها أن تتلقّى العلاج وتتوجّه لطبيب على الفور.

وأضافت أنّها من وقتها إلى الآن تذهب دائماً للطبيب وتأخذ أدوية زادت مع الأيام، لأن المشاكل والصعاب تزيد في حياتها، وقوة احتمالها لما تتعرّض له تقل، لافتة إلى أنّ أموراً كثيرة تزعجها خاصة فيما يخص أسرتها وابنتيها وأحفادها، وهو ما يجعلها مواظبة على الأدوية لهذا السبب.