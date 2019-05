في ذكرى وفاته التاسعة.. تعرف على أهم المحطات في حياة روني جيمس ديو

تحل اليوم ذكرى التاسعة لوفاة النجم العالمي روني جيمس ديو، فهو من مواليد يوم الجمعة الموافق 10 يوليو 1942، و قد بدأ مشوراه الفني في عام 1957.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم العالمي روني جيمس ديو:-

1- ولد النجم روني جيمس ديو في مدينة بورتسموث بولاية نيو هامبشاير ، لأسرة أمريكية إطالية الأصل، و كان والده يخدم في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية.

2- تأثر النجم العالمي روني ديو، بموسيقي الأوبرا، كما كان الفنان العالمي ماريو لانزا قدوة له.

3- بدأ النجم روني ديو تعلم الموسيقي علي اٌلة البوق عندما كان في الخامس من عمره.

Advertisements

4- كون النجم العالمي وني ديو فرقته الخاصة في عام 1957، ثم انضم إلي باند "راين بو"، في منتصف عام 1970، و لكنه تركها في عام 1979، ثم انضم إلي فرقته "بلاك سابث".

5- و من أهم أعماله في مجال الموسيقي: "catch the rainbow"، " temple of the king"، "run with the wolf"، "neon knights"، "rock roll children"، "hungry

for heaven"، "die youngs"، "evil eyes"، "the last in line"، "night people"، "gipsy"، "after all"، "the shed"، "wild one"، "computer god"، "we rock"، "dream on"، "heaven and hell"، "holy diver"، "ronnie rising"، "starstruck""، "tv crimes".

6- تزوج الفنان العالمي روني ديو من زوجته الأولى السيدة لوريتا بيراردي، و انجب منها ابنه دان بادافونا، و بعد الانفصال تزوج من السيدة ويندي جاكسيولا.

7- و في عام 2009، أصيب النجم العالمي روني ديو بمرض سرطان المعدة.

8- و في يوم الأحد الموافق 16 مايو من عام 2010، توفي النجم العالمي روني جيمس ديو عن عمر يناهز الـ 68 عاماٌ، و ذلك بعد صراع طويل مع المرض اللعين.