الحلقة 9.. ضجة بعد اتهام أحمد السعدني بالقتل فى "زي الشمس"

أحدثت الحلقة 9 من مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين النشطاء، وذلك بعد سخونة الأحداث وتصاعدها خلال الحلقة، التي تصدرت محرك البحث جوجل مؤخرًا.
وشهد مسلسل زي الشمس الحلقة 9تطورات جديدة حيث تشير أصابع الاتهام إلى أحمد صلاح السعدنى كونه المتسبب فى قتل ريهام عبد الغفور.
ومسلسل زي الشمس الحلقة 9شهدت أيضا صدمة جديدة تتلقاها نور "دينا الشربيني" وطالبت "السعدنى" بتصحيح أقواله، وجاءت الصدمة الأكبر بعد القبض عليه أثناء تصحيحه لأقواله، ليصبح هو الوحيد المشتبه به، والذي يملك الدافع في جريمة قتل فريدة.
ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر
وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.
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