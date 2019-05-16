داليا البحيري تتذكر وفاة ابنتها: كان أهم مشهد في حياتي

على الرغم من مرور سنوات على وفاة ابنة الفنانة داليا البحيري، لا تزال ذكراها تؤلمها وتحرص على استعادة مشهد وفاتها لتخليد ذكراها.

فقد أكدت البحيري في لقاء إذاعي، أن حياتها الخاصة تصلح عملاً درامياً يمكن تصنيفه كوميدياً وتشويقاً ودراما وأكشن، واعتبرت وفاة ابنتها المشهد الأبرز في حياتها.

وقالت " مذاكرتي لابنتي "قسمت" مليئة بالمواقف الكوميدية، وفقدان شخص عزيز هي أكبر المواقف الدرامية في حياتي، وأضافت: ألعب البطولة المطلقة في مسلسل حياتي، وعلى مدار فصول قصتي تحولت من شخصية شديدة الرومانسية إلى شخصية عملية.

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وقالت: أحب أن آخذ مساحة كبيرة في حياة زوجي وابنتي، وأحب أن أكون ضيفة شرف في حياة الكثيرين ولكن بمواقف مؤثرة، والمخرج والسيناريست الراحل رأفت الميهي ترك بصمة كبيرة في حياتي فهو من أدخلني مجال الفن، وكذلك على الجانب الآخر الإعلامية سناء منصور تركت بصمة لأنها أدختني مجال الإعلام.

وتذكرت أهم المشاهدة الفارقة في حياتها قائلة: هناك الكثير من "الماستر سينز" في حياتي، منها وفاة بنتي خديجة ووفاة والد ابنتي "قسمت"، ولكن النسيان هو مونتير طبيعي وهبه الله لنا، وأريد حذف العديد من المشاهد من مسلسل حياتي.