سمية خشاب: أحمد سعد حاول قتلي ولديّ مستندات تدينه

ردّت النجمة سمية الخشاب على طليقها المطرب أحمد سعد، وفضحت الكثير من الأمور، مستعينة بزوجته السابقة ريم البارودي، مؤكّدة ما سبق وقالته إنّ"أحمد سعد عنده ظروف خاصة" رفضت الكشف عنها، تاركةً المجال للتأويلات.

الخشاب قالت في الجزء الأول من اطلالتها ببرنامج "شيخ الحارة" إن حياتها مع أحمد سعد كانت في خطر.

وأضافت: كان حيقتلني وكان ممكن يدخل السجن بقضية شروع في قتل، بعد ما ضربني في ظهرى بالخاتم بتاعه أكثر من ضربة وفضلت أنزف لمدة يومين، وتسبب في فقدي الطحال ودي عاهة مستديمة وعندي مستندات وشهود تؤيد كل كلمة بقولها، وقلت للدكتور وانا داخل غرفة العمليات ان أحمد سعد هو اللي عمل كدة، وساعتها قعد يبكي وقال معلهش انا كنت مش في وعيي.

وعرضت صورة لجراحة في البطن وأخرى للطحال التالف.

ونفت الخشاب أن يكون صمتها على ما حدث الخوف من شماتة ريم البارودي، مؤكدة أنها لا تحب الفضائح، وقالت أن سعد ضربها بسبب غضبه من ترك بيت الزوجيه ومكوثها في منزل والدتها لأن كل واحد من اشقائه معاه مفتاح للبيت لأن عنده ظروف ولازم يلحقوه لو تعب، وطلع البيت ايجار مش تمليك.

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ووجهت تهديدا مباشرا لأحمد سعد قائلة: إزاي طالع تتكلم عنى.. أحسنلك تسكت خالص وما تتكلمش عنى تانى، وأشارت إلى أنها لم تتحدث بأسلوب مسيء له خلال ظهورها فى القنوات الفضائية أو مع الإعلامى عمرو أديب كما قال وأشارت إلى أنها قالت إن الطلاق رزق فقط.

وقالت إنها تمتلك مستندات تدين أحمد، نافية ما ردده بأنه طلقها شفهيأ بسبب سفرها دون علمه للإمارات واصفة إياه ب "الكذاب" مشيرة إلى أن كافة جولاتها خارج البلاد كانت بصحبته قبل طلاقها، أو بصحبة والدتها.

وروت الخشاب، تفاصيل طلاقها الشفهي قائلة: حدثت مشكلة بيننا وبعد ذلك تركت البيت وذهبت لبيت امى، وأشارت إلى أن سعد قال لها " لو خرجتي من البيت بتاع ماما لمدة شهر هتكوني طالق.. فضحكت وقلت له ما تقول سنة بلاش شهر" وأوضحت أنها التزمت بكلامه ولجأت لشيخ ، ولم تخرج من البيت لقضاء حوائجها إلا بعد الاتصال به والذهاب معها.

وكشفت سمية سر عدم امتلاك أحمد سعد لحسابات بنكية أو دفتر شيكات مؤكدة أنه على "البلاك ليست" في البنوك المصرية، بسبب تقديمه شيكات وهمية، وتعثره سابقا في سداد أقساط سيارة اشتراها لزوجته السابقة.

وتابعت مؤكد أن الفنان أحمد سعد قام بشراء سيارة جديدة منذ فترة لزوجته السابقة بنظام التقسيط على هيئة شيكات وتخلف عن السداد وتم رفض الشيكات الخاصة به وتم وضعه فى قائمة " البلاك ليست " القائمة السوداء للعملاء