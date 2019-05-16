نانسي عجرم في عيدها الـ36... أمور قد لا تعرفونها عنها

تحتفل الفنانة نانسي عجرم اليوم، بيوم ميلادها الـ36، إذ أنها ولدت في 16 مايو سنة 1983.

هذا العام يبدو الاحتفال مختلفاً، برفقة ابنتها الجديد ليا، التي انضمت في فبراير الماضي إلى أسرة نانسي التي بات لقبها الرسمي أم البنات.

والدها نبيل عجرم ووالدتها ريموندا، ولديها شقيق يدعى نبيل احترف الغناء قبل سنوات، وشقيقة تدعى نادين.

لقبت في طفولتها بالطفلة المعجزة وبدأت الغناء وهي لا تزال على مقاعد الدراسة، وكان والدها يرافقها في حفلاتها.

في عيد ميلادها، هذه أبرز المحطات في حياة نانسي التي لم تعرف معنى الطفولة، إذ أنها انغمست باكراً في غمار العمل، وحققت شهرة في عمر صغير:

_في الـ11 من عمرها شاركت في برنامج "نجوم المستقبل" ونالت الميدالية الذهبية في فئة الطرب.

-انتسبت إلى نقابة الفنانين اللبنانيين المحترفين وكانت يومها الفنانة الأصغر سناً في النقابة إذ لم تكن قد بلغت الـ18 من عمرها بعد.

-اختارتها الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري بصفتها النجمة الأكثر جماهيرية في الشرق الأوسط، لتطل في برنامجها "أوبرا ونفري شو" عبر حلقة خاصة عن المشاهير الأكثر شهرة في العالم.

-منذ أوكتوبر عام 2009 عيّنت كسفيرة للنوايا الحسنة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط من قبل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

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-انضمت إلى لجنة تحكيم "أراب آيدل" في عام 2014 في الموسم الثاني منه.

-انضمت إلى لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" في مطلع عام 2016.

-لم تعرف النجومية الحقيقيّة إلا عندما عملت تحت إدارة مدير أعمالها جيجي لامارا.

-فازت بجوائز محلية وعربية وعالمية وتعتبر من أكثر الفنانات متابعةً على السوشال ميديا.

-هي الوجه الإعلامي لأهم الشركات التجارية من مشروبات غازية، إلى سيارات ومجوهرات ومساحيق تجميل وغيرها.

-تزوجت عام 2008 زواجاً مدنياً من طبيب الأسنان فادي الهاشم.

-أنجبت في يوم ميلادها ابنتها الأولى ميلا في العام 2009 .

-أنجبت ابنتهما الثانية إيلا في23 أبريل 2011 .

-أنجبت ابنتها الثالثة ليا في 1 فبراير 2019.