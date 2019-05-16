شاركت الفنانة هيفاء حسين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو، بمقطع من مسلسلها الجديد العذراء، الذي تخوض به الماراثون الرمضاني الجاري، وعلقت على المقطع الذي نشرته وكشفت عن بعض تفاصيل الشخصية التي تقدمها خلال الحلقات المقبلة، وقالت: «أنا تعبت من روحي عيل انتوا شلون؟ مسكينة ضحى قاعدة تنجرح من أقرب الناس لها.. الله يعينكم على الحلقات الجاية بتتدهور حالتها وأتوقع الكثير بيتعاطف معاها».
وتتفاجأ بعدها هيفاء حسين بتعليق كوميدي من زوجها الفنان حبيب غلوم، قال من خلاله: «الله يعيني أنا تعقدت من اللي أشوفه أحس إنه بتجيبين الشخصية معاج البيت»، لترد عليه هيفاء حسين وتؤكد، أن الشخصية قد ابتعدت عنها منذ فترة؛ خاصة وأنها انتهت من تصوير العمل منذ عدة أسابيع.
يشار إلى أن مسلسل العذراء، يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الدراما الخليجية، من بينهم: هيفاء حسين، أحمد إيراج، شجون الهاجري، مرام البلوشي، عبدالله الطليحي، مشاري البلام، وعبير أحمد، ومن تأليف كل من محمد شمس، وعلي شمس، ومن إخراج محمد القفاص.
شاهدي الفيديو :
كانت هذه تفاصيل خبر حبيب غلوم يمزح مع هيفاء حسين بسبب دورها في "العذراء"... فماذا قال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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