هيثم محمد بالعناية المركزة .. فما السبب؟

يرقد الفنان الشاب هيثم محمد، داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة؛ حيث كان يعاني من تضخم الزائدة الدودية لديه، ودخل إلى غرفة العمليات صباح أمس الأربعاء لاستئصالها، لكن المفاجأة أن الأطباء تراجعوا عن إجراء العملية بشكل جراحي؛ نظراً لاكتشافهم معاناته بمشكلات في الكبد.

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وأكد صديق مقرب من هيثم، أن حالته خطرة؛ خاصة وأنه كان لا بد من استئصال الزائدة قبل انفجارها، كما أن إجراء الجراحة في الوقت الذي يعاني من نقص إنزيمات الكبد، يشكل خطراً أكبر؛ لذلك خضع لبعض الإجراءات الطبية التي كانت سبباً في استقرار حالة الكبد لوقت قصير؛ حتى تم إجراء عملية الزائدة بشكل سريع.

وأضاف المصدر، أن هيثم مازالت حالته الصحية صعبة؛ لذلك طلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.