بعد انتقاد الجمهور لطريقة نطقه للكلمات... محمد ممدوح: "أنا آسف"

ظهر الفنان محمد ممدوح، الشهير بـ«تايسون»، من خلال برنامج «تفاعلكم» على شاشة قناة العربية؛ موجهاً أسفه للجمهور الذي انتقده خلال الأيام الماضية، بعد بداية دراما رمضان 2019 بأيام قليلة.

ويظهر «تايسون» في الدراما هذا العام بعملين، وهما «قابيل»، و«ولد الغلابة»؛ حيث وجه الجمهور انتقادات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب عدم فهم بعض الكلمات التي ينطقها، أو سرعة تنفسه، وآخرون تحدثوا عن زيادة وزنه.

ورد ممدوح على كل تلك الانتقادات بشكل نال احترام وتعاطف الجمهور المنتقد له قبل المؤيد؛ حيث سألته المذيعة 25 سؤالاً، كان من ضمنها تعليقه على انتقاد الجمهور له؛ حيث رد قائلاً: «أنا آسف».

وأكد ممدوح أنه ولد بالكويت وعاش بها 7 سنوات، وأنه اكتسب لقب «تايسون» بسبب ممارسته للملاكمة، وأن أكثر ما يسبب له قلقاً، هو خوفه على عائلته وأحبائه.



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