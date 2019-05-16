أحلام تهنىء أصالة بعيدها وتؤكد: سامحتك وأنتِ سامحيني

بعد سوء الفهم الذي حصل بين الفنانة أحلام وزميلتها أصالة، بادرت الأولى إلى تهنئة الثانية بعيد ميلادها، في تغريدة أثارت الكثير من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد كتبت أحلام تهنئة لزميلتها جاء فيها

"من كل قلبي كل عام وانتي بخير ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك كل عام وانتي اختي مهما حصل بينا انا من قلبي احبك ومسامحتك وانتي سامحيني".

أصالة ردّت التهنئة شاكرة أحلام لأنها سامحتها وواعدة إياها بلقاءٍ قريب.

يذكر أنّ معركة اندلعت قبل أسابيع بين الفنانتين، قبل أيام، حيث كتبت الفنانة أحلام تغريدة تهنئة لزميلتها أصالة، بمناسبة صدور أغنية "بنت أكابر"، إلا أنّ أصالة لم ترد على التغريدة، الأمر الذي أزعج زميلتها فحذفتها.

ولم يعرف ما إذا كانت أصالة قد تجاهلت الرد، أم أنّها بالفعل لم تنتبه إلى التغريدة، الأمر الذي سألته إحدى المتابعات لأحلام فردّت عليها قائلة

" انتي تفتكرين اني انتظر منها او من غيرها اصلاً رد. انا كتبت لها كفنانه فقط قدّمت فن جميل وياما كتبت لي اصالة الكثير مع صدور البومي او اغانيي".

وتابعت أحلام "ولو ظلمتني بتظل غاليه كفنانه اقدرها واحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين شكراً على محبتكم".

Advertisements

أصالة وأحلام

أصالة سارعت إلى احتواء غضب زميلتها لعدم تحويل الخلاف إلى مادّة دسمة "أحلام ياعزيزتي دائماً... خلّلي الّلي بيننا بيننا ، ومابدنا نفتح مواضيع مالها معنى، مافي حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم ، خلص ياحلّومه وحياة تاجك خلص، أنتي ملكه ومتسامحة وسامحيني خصوصاً وجايه رمضان، وبالنّسبه لمباركتك شكراً جزيلاً (هي من جدّ شكراً ) وخلص".

أحلام ردّت بدورها بسلسة تغريدات على أصالة فكتبت "وشفيها أصالة زعلانة؟ وشفيه تاجي؟".

وتابعت احلام "نعم ؟؟؟ في كلامي شي ضايقك لما كتبت هالتغريدة قلت مش بنتظر منها ولا من اي حد شكر وقلت كلام طيب عنك وانتي طلمتيني والظلم ظلمات ونقطة وشدخل تاجي يا اصولة".

وختمت أحلام قائلة "وحياه تاجي، سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي الكبير ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لأني بغني بضمير".