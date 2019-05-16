عرس نادين نجيم وقصي خولي يثير السخرية في "خمسة ونص"

لم يكن صنّاع "خمسة ونص" يتوقّعون أنّ مشهد زفاف الدكتورة بيان (نادين نجيم) وغمار الغانم (قصي خولي)، سيحدث موجة من السخرية، رغم الميزانية الضخمة التي أعدّت له.

فقد بدأ المشهد باتصال من آل الغانم يخبرون فيه بيان أنّ الأب غاب عن الوعي، تذهب بصورة طارئة إلى المنزل، وهناك تفاجىء بعشرات الرجال يشهرون المسدسات في وجهها، وتصاب بذهول شديد، قبل أن يبدأ الرجال بالرقص بصورة كاريكاتورية، وتخرج من القصر نساء يحملن الشمعدانات على طريقة ألف ليلة وليلة، ثم يخرج غمار ويطلب يدها، رغم أنّه يكون قد طلب يدها في اجتماع تسليمه زعامة الحزب بديلاً لوالده.

وتوافق بيان على الزّواج وتدخل إلى القصر وسط أجواء صاخبة مستوحاة من لوحات "ستار اكاديمي" وتعود وهي ترتدي فستان زفاف مع تسريحة شعر بسيطة وماكياج عروس. وبالتزامن مع بداية الاستعراض ونهايته، تكون قد وصلت إلى الحفل امرأة مجهولة الهوية استدعتها زوجة والد غمار من سوريا، وبين الحدود السورية وبيروت حيث يقام الحفل، ما يقارب الساعتين والنص، كانت كافية لتدخل العروس القصر وتخضع للماكياج وترتدي فستاناً لم تشتره، وترقص مع عريسها، كل هذا قبل أن تصل المرأة المجهولة.

على هاشتاغ المسلسل على تويتر، كان ثمّة حملة من السخرية، وصفت المشهد الذي كان يفترض به أن يكون رومانسياً بالكاريكاتوري، الأمر الذي أوقع صناع العمل بحرج، دفعهم إلى التبرير بأنّ ما يحصل في أعراس أولاد السياسيين أكثر مما حصل في عرس بيان المفاجىء، الذي قطع لأجله التلفزيون بثه لينقل وقائعه على الهواء، بواسطة صحافية سبق وغطّت جنازة ابن الغانم الأصغر.

مسلسل "خمسة ونص" بطولة نادين نجيم، قصي خولي ومعتصم نهار تأليف إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر.

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